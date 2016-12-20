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Курс доллара в начале торгов Московской биржи 9 марта подскочил на 70 копеек, а евро – на 53 копейки. За первые минуты сессии валюта США подорожала почти до 59 рублей, а валюта ЕС – до 62 рублей.

Ослаблению российской валюты способствовало резкое падение мировых цен на нефть накануне – за сутки котировки Brent снизились более чем на 5% и впервые с начала декабря прошлого года опустилась ниже $53 за баррель.

На фоне снижения нефтяных цен российские фондовые индексы начали сессию 9 марта в значительном минусе. Индекс ММВБ за пять минут упал на 1,1% до 2003 пунктов, а РТС – на 2,2% до 1073 пунктов. При этом на старте торгов ММВБ впервые с ноября опустился ниже 2000 пунктов.

Существенное падение цен на нефть произошло после публикации данных о росте запасов сырья в США. За неделю, завершившуюся 3 марта, они увеличились на 8,2 млн баррелей до 528,39 млн баррелей. Reuters отмечало, что аналитики ждали повышения уровня запасов только на 2 млн баррелей за неделю.