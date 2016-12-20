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Реальные расходы населения России в феврале 2017 года оказались ниже показателей за предыдущие четыре года. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного 9 марта холдингом «Ромир».

По данным «Ромира», по сравнению с январем февральские расходы россиян упали на 3,7%, а с учетом месячной инфляции 0,2% – почти на на 4%. В годовом выражении расходы в феврале выросли на 1,3%, однако с учетом накопленной инфляции 4,6% «настоящего роста не получилось» – реальные расходы упали на 3,3%.

«Снижение повседневных расходов в феврале текущего года объясняется не только укороченным месяцем. Судя по всему, россияне серьезно решили сэкономить после резко скачка цен на товары в январе. Так, доля затрат на продуктовые категории в общей корзине расходов снизилась с 53% до 50%», – отмечается в исследовании.

Для сравнения, в январе текущего года расходы жителей РФ в годовом выражении увеличились на 9,5%, почти в два раза опередив накопленную инфляцию – 5%. В результате январские траты населения уступили только показателям 2013 года. В декабре траты населения стали минимальными за пять лет.

В «Ромире» отметили снижение общей потребительской активности в начале 2017 года (так же, как в 2015 и 2012 годах). Февральский опрос «инФОМа», проведенный по заказу ЦБ, также показал, что потребительский оптимизм россиян начал падать: так, доля респондентов, отметивших ухудшение материального положения увеличилась с 35% до 38%.