12:00

Арбитражный суд Архангельской области ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата Госдумы Андрея Палкина (избирался от «Единой России»). Об этом 9 марта сообщает ТАСС.

Финансовым управляющим суд постановил назначить арбитражного управляющего Александра Максименко. Палкин совместно с Максименко должны к 19 сентября 2017 года представить план погашения долгов депутата; в этот же день рассмотрение дела продолжится.

По данным управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, налоговая задолженность Палкина превышает 147 млн рублей. Сам депутат ранее заявлял, что погасит все долги, но для этого ему требуется время.

Палкин считается самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва – его доход в 2015 году составил 1,5 млрд рублей. Кроме того, в декларации Палкин указал сведения о принадлежащих ему 56 квартирах в Архангельской области, трех – в Московской, а также о примерно 200 транспортных средствах.

Заявление о банкротстве Палкин подал в начале февраля 2017 года. Месяцем ранее стало известно, что его задолженность по налогам оказалась более 100 млн рублей.