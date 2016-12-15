Сообщения о том, что российские власти якобы отказались задержать участников убийства Ким Чен Нама, проезжавших через российскую территорию, в очередной раз привлекли внимание к российско-северокорейским отношениям. Действительно, многие в мире считают, что Москва наряду с Пекином является чуть ли не союзником КНДР. Однако на практике отношения двух стран остаются весьма отстраненными, причем особенно хорошо это видно по экономическим отношениям, которые фактически отсутствуют.

Почти три года назад, летом 2014 года, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка публично объявил о новой амбициозной задаче: к 2020 году довести объем торговли между Россией и Северной Кореей до уровня $1 млрд. Объективно говоря, цифра эта не очень велика – в шесть раз меньше объема торговли между КНДР и Китаем, но если учесть, что к 2014 году на протяжении многих лет торговля между двумя странами находилась почти на символическом уровне $100–110 млн, задача эта действительно была весьма амбициозной.