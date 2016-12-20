13:28

Фотография с баннером «Национальная идея – феминизм», который на Угловую Арсенальную башню кремля якобы вывесили феминистки, оказалась поддельной. Об этом сообщает телеканал RTVi, фотокорреспондент которого был указан в списке авторов фотографий с акции.

Такой вывод был сделан на основании анализа метаданных снимка: они свидетельствуют о том, что фотография была сделана 3 марта, а отредактирована 7 марта.

Фотокорреспондент RTVi Алексей Абанин, присутствовавший на акции, сообщил, что активистки не заходили на Угловую Арсенальную башню.

Ранее пользователь твиттера Александр Литреев указал на то, что фотографии башни имеют отметки о модификациях в Photoshop 7 марта. Он также заявил, что на снимках не видно выпуклости от дождевого слива, который находился за баннером.

8 марта феминистки провели акцию у Кремля, они стояли с плакатами «Нас большинство», «Женщину в президенты» и другими. RTVi опубликовало фотографию, где плакат «Национальная идея – феминизм» размещен на Угловой Арсенальной башне Кремля. Во время акции были задержаны семь человек, всех их отпустили без составления протоколов.

В ФСО после акции заявили, что проникновения на охраняемые объекты Кремля не было. Участница акции рассказала TJournal, что активистки попали на территорию Кремля с экскурсией.