13:40

Решения об освобождении Ильдара Дадина, Евгении Чудновец и Оксаны Севастиди принимались непосредственно после вмешательства президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам собеседников издания, Генпрокуратура в этих случаях выполняла чисто техническую роль.

Как рассказал один источников, Путин начал обращать внимание на эти истории осенью 2016 года, после того, как было опубликовано письмо Дадина о пытках в колонии. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путину о жалобе доложат. В конце декабря во время ежегодной пресс-конференции российский президент заявил, что СМС-сообщения, из-за которых судили Севастиди, не представляли из себя «никакой тайны большой».

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