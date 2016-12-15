13:31

Министерство внутренних дел (МВД) России не в полном объеме использует свой потенциал – почти половина совершаемых в стране преступлений остается нераскрытой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии ведомства 9 марта, передает «Интерфакс».

По словам Путина, также МВД не полностью использует свои возможности в «таких чувствительных для общества сферах», как борьба с коррупцией и защита собственности и бизнеса граждан от преступных посягательств. В то же время он констатировал снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также дорожно-транспортных происшествий в России в 2016 году.

Глава государства подчеркнул, что должны быть ужесточены требования к тем, кто претендует на высокие должности в МВД. Также Путин призвал усилить работу службы собственной безопасности ведомства.

По словам Путина, также МВД в своей работе следует «активно взаимодействовать» с Росгвардией, с общественными и добровольческими объединениями, а также «шире применять современные технические средства». Также министерство должно развивать систему профилактики правонарушений.

Заметка дополняется.