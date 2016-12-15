14:17

Цена барреля нефти WTI на торгах 9 марта впервые с декабря 2016 года опустилась на $50 за баррель. Котировки североморской Brent упали ниже $52 за баррель, также впервые с декабря.

Падению нефтяных котировок способствовали данные Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране. За неделю, закончившуюся 3 марта, они увеличились на 8,2 млн баррелей до 528,39 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста только на 2 млн баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалих, который в интервью CNBC 7 марта отметил, что не все страны выполняют соглашение ОПЕК о сокращении добычи. В результате на следующий день котировки WTI и Brent упали более чем на 5% – до минимумов с середины прошлого декабря.

На фоне снижения цен на нефть резко ослабла российская валюта. На Московской бирже курс доллара к 14:00 мск подскочил на 1,23 рубля до 59,41 рубля, а евро – на 1,17 рубля до 62,71 рубля.