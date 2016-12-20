«Сейчас существует попытка создать систему умертвления нации путем заставления наших детей покончить жизнь самоубийством», – сообщил 8 марта подчиненным губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. И добавил, что в стране действует «достаточно серьезная сеть, даже более страшная, чем запрещенная в России террористическая организация “Исламское государство”. Втягивает детей, потом угрожает и заставляет совершить самое страшное – уйти из этой жизни. Причем за каждую смерть платят, а если это еще и одаренный ребенок – платят вдвойне». Поводом для заявлений стало самоубийство школьницы в одном из поселков области, хотя о подлинных причинах трагедии доподлинно пока ничего не известно.

Да, собственно, никому и не нужны подлинные причины. Известный своими эксцентрическими идеями ульяновский губернатор далеко не первый из тех, кто готов любой подростковый суицид увязывать с «группами смерти» в социальных сетях и вписывать в привычный пропагандистский контекст. Это ведь так удобно.