15:11

Президент России Владимир Путин 9 марта освободил от должности десять генералов, которые занимали высокие посты в МВД, ФСИН и Следственном комитете. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди уволенных оказались руководители управлений ФСИН по Саратовской области и Мордовии, прокуроры Чувашии и Еврейской автономной области, глава управления СК по Приморскому краю, начальники ГУ МВД по Самарской, Вологодской и Нижегородской областям.

Этим же указом Путин назначил нового руководителя ГСУ Следственного комитета и нескольких начальников региональных отделений МЧС. Кроме того, своих должностей лишились два прокурора, при этом на пятилетний срок был назначен прокурор Ингушетии и руководитель СУ СК по Кировской области.

В начале февраля Путин уволил 16 генералов. Большинство уволенных занимали высокие должности в МЧС. Помимо этого, был назначен новый прокурор Крыма Олег Камшилов. Он занял место Натальи Поклонской, которая перешла работать в Госдуму.