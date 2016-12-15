15:35

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил России обязанностью заплатить, если будет отменена скидка на газ. Об этом сообщает «Белта».

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», – заявил президент.

За что должна будет заплатить Россия, он не пояснил. Лукашенко при этом уточнил, что отношения с Россией – «это не бухгалтерия», а премьер-министра России Дмитрия Медведева назвал «закоренелым другом», заявлением которого он был удивлен. Президент Белоруссии подчеркнул, что ждет от России выполнения своих обязательств, а не низких цен на газ.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», – заключил он.

7 марта во время встречи членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Дмитрий Медведев призвал страны не тормозить процессы интеграции и напомнил им о скидках на газ. Если бы не членство в ЕАЭС, страны покупали бы топливо по европейским ценам, заявил он. При этом какая конкретно страна тормозит интеграцию, премьер-министр не уточнил.

Осенью 2016 года Москва и Минск долгое время не могли договориться о цене на российский газ. Во время газового конфликта Россия сократила поставки нефти в Белоруссию, а последняя неожиданно подняла цены на транзит нефти в 1,5 раза.