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Продажи бизнес-ланчей в российских ресторанах в 2016 году сократились на 48% из-за падения посещаемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные The NPD Group.

Как отметили эксперты, дневной поток посетителей в ресторанах упал на 23%, а утренний – на 32% по сравнению с 2016 годом. На поведение россиян повлиял кризис и снижение доходов. В целом спрос на завтраки и обеды в заведениях общественного питания снизился за год на 5% и 6% соответственно.

В The NPD Group указали, что «россияне стали урезать посещения, связанные с удобством, а не удовольствием». Что касается ужинов в ресторанах, они рассматриваются как вариант отдыха и времяпрепровождения, поэтому их падение спроса практически не затронуло – по рынку в целом оно составило 1%, а в ресторанах – 6%.

В 2016 году реальные доходы россиян уменьшились на 5,9%. Для сравнения, годом ранее они снизились на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. Эксперты Высшей школы экономики в конце января предупредили, что продолжительное сокращение реальных доходов населения может привести к негативным последствиям и «является одной из основных причин возникновения социальных, политических и экономических проблем зачастую с непредсказуемыми последствиями». В свою очередь, в ранее выпущенном докладе РАНХиГС говорилось, что каждый третий житель России рискует оказаться за чертой бедности.