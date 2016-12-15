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Правительство Молдавии посоветовали государственным служащим не ездить в Россию и не совершать поездки через ее территорию, передает «Интерфакс».

«Последние месяцы имели место многочисленные случаи задержания молдавских чиновников в России, в том числе, в российских аэропортах. Во избежание инцидентов и до прояснения ситуации госслужащим не рекомендуется передвигаться через территорию Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе правительства.

Молдавия также вынесла ноту протеста России из-за задержаний. При этом детали задержаний чиновников не приводятся.

Президент Молдавии Игорь Додон выступил против такой рекомендации правительства и заявил, что продолжит ездить в Россию, об этом он написал в фейсбуке. Президент намерен отправиться в Россию уже на следующей неделе.

1 марта правительство Молдавии отозвало посла в России Думитра Брагиша. По данным «Интерфакса», на отставке настаивал глава государства. «Коммерсантъ» сообщал, что уход посла связан с противоречиями между Игорем Додоном и проевропейским правительством.

Место посла Молдавии в России, по словам Додона, займет «человек президента» Андрей Негуцы.