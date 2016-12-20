17:05

Возможная победа лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции является величайшим риском для стабильности в Европе в 2017 году. Такую оценку приводит швейцарский банк Credit Suisse в очередном докладе «Risk Barometer», передает AFP.

Победа Ле Пен заложена в так называемом «негативном» сценарии, который также предусматривает длительные переговоры Греции о дополнительном финансировании для поддержания стабильности экономики. Аналитики банка считают, что в случае реализации такого сценария волатильность фондовых рынков резко вырастет.

Авторы «Risk Barometer» разработали еще два вероятных сценария – «позитивный» и «основной». В последнем заложена победа на выборах во Франции кандидата-центриста от политического движения «Вперед» Эммануэля Макрона в первом туре (но возможным проигрышем во втором) и умеренно длительные переговоры о греческом долге, которые продлятся все лето и завершатся без определенного результата. «Позитивный» сценарий предполагает, что Макрон выиграет президентскую гонку.

Кроме Ле Пен и Макрона еще одним кандидатом на выборах является бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон. Первый тур выборов назначен на 23 апреля 2017 года, второй – на 7 мая. По данным опроса Harris Interactive, в первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей, за Макрона – 26%, за Фийона – 20%. Во втором туре, как ожидают участники опроса, Макрон опередит Ле Пен с результатами 65% против 35%.