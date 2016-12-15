В августе 2015 года, больше чем за год до президентских выборов США, операционный директор Facebook Шерил Сэндберг отправляет письмо руководителю избирательного штаба Хиллари Клинтон Джону Подеста: «Не думаю, что у вас есть свободное время, но если вы вдруг найдете пару часов в эту или другую поездку в Сан-Франциско, не хотите ли встретиться с Марком Цукербергом?» По словам Сэндберг, основатель Facebook интересуется, как сделать филантропические проекты популярными в обществе, и как он сможет влиять на конкретные вопросы государственной политики.

В этом же письме Шерил Сэндберг подчеркивает, что Цукерберг молод, готов постоянно учиться и «находится на раннем этапе своей карьеры, если говорить о благотворительности». Парень, мол, совсем ничего не понимает в политике, нужен ваш совет. Немного лукавая позиция для описания человека, чье состояние на тот момент оценивалось в $55 млрд. Более того, уже тогда Facebook тратил примерно по $2,5 млн в квартал на лоббирование своих интересов в сфере иммиграционного законодательства и продления налогового кредита для научных исследований. И если кому-то участие Цукерберга в президентской гонке кажется нереальным, то руководство компании уже к этому подготовилось. По данным Forbes, в документе, вынесенном на одобрение на общем собрании акционеров Facebook, есть строка о том, что Цукерберг может передать свои акции без потери права голоса и заняться государственной деятельностью. По конституции США в президенты может баллотироваться гражданин, достигший 35 лет. Через четыре года, по окончании первого срока Дональда Трампа, основателю Facebook как раз исполнится 36.