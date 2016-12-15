17:18

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и запустил процедуру продажи его активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансовым управляющим должника по решению суда назначен Валерий Кубелун. Ранее финансовый управляющий Исмаилова поддержал свое ходатайство о переходе к процедуре распродажи имущества, так как заинтересованные лица не предоставили план по реструктуризации долгов бизнесмена в установленный срок.

Суд начал банкротство Исмаилова в августе 2016 года по заявлению БМ-Банка (ранее Банк Москвы). В реестр требований кредиторов были включены 17,4 млрд рублей долга предпринимателя перед банком.

Экс-директора Черкизовского рынка уже признавали банкротом в декабре 2015 года по заявлению кредитора Бориса Зубкова, однако тогда Банк Москвы опротестовал это решение. В марте апелляционный суд остановил процедуру банкротства Исмаилова.

Сам бизнесмен подавал иск о банкротстве в конце 2015 года, его заявление рассмотрено не было.

Журнал Forbes в 2015 году оценивал состояние Исмаилова в $600 млн. До 2008 года бизнесмен владел Черкизовскм рынком, жилым комплексом в Измайлове, рестораном «Прага» на Новом Арбате, зданием Военторга и землей в Подмосковье.

В 2009 году в работе Черкизовского рынка обнаружили масштабные нарушения, сам рынок закрыли. После этого Исмаилов уехал за границу и стал распродавать свои активы.