17:59

В собственности у семьи бывшего замглавы МЧС Леонида Беляева находится 20 квартир в Санкт-Петербурге. Об этом узнала Transparency International.

Непосредственно Беляеву принадлежит половина квартиры, которая ему была предоставлена государством, дом и три земельных участка. Наибольшее количество недвижимости принадлежит дочери Леонида Беляева – Юлии. В возрасте 25 лет она стала владельцем 12 квартир, общая площадь которых – 644,2 квадратных метра. Еще одну квартиру Юлия Беляева делит с матерью, а другие четыре квартиры принадлежат ее мужу Михаилу Михальцеву.

У жены Леонида Беляева в собственности находятся две квартиры. Одна из них, площадью 120,7 квадратных метров, расположена на Барочной улице. На рынке схожие с этими апартаменты стоят около 40 млн рублей, при этом задекларированный доход четы Беляевых за три года составил 5,4 млн рублей, отмечается в исследовании.

Квартиры находятся в новостройках в элитных районах Санкт-Петербурга. Организация отмечает, что большинство квартир расположено в домах, которые строила компания «Профит» Дмитрия Моносова. Подчиненные Беляева (когда тот занимал пост главы МЧС по Санкт-Петербургу) участвовали в приемке строящихся домов, и без их разрешения дома не могли быть сданы в эксплуатацию, поясняет Transparency.

Организация обращает внимание на деятельность зятя Леонида Беляева – Михаила Михальцева. Он связан с несколькими компаниями, которые занимаются противопожарной безопасностью. В Transparency подсчитали, что за последние шесть лет компании, аффилированные с Михальцевым, получили 2000 государственных контрактов на общую сумму 224 млн рублей.

Беляев возглавил главное управление МЧС в Санкт-Петербурге в 2006 году, в 2015 году стал замглавы МЧС, но спустя полгода ушел в отставку.