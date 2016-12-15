18:10

Эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий оспорил в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решение о сохранении докторской степени бывшего вице-президента «Роснефти», помощника секретаря Совета безопасности РФ Наиля Мухитова. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалась копия письма Бабицкого в ВАК.

Аналогичное заявление активист «Диссернета» направил и председателю ВАК Владимиру Филиппову. В своем письме Бабицкий напомнил о некорректных заимствованиях, обнаруженных «Диссернетом» в работе Мухитова, а также обратил внимание на «откровенно абсурдный характер», который временами носит текст диссертации. В качестве примера автор заявлени приводит фразу из работы Мухитова: «Забитые гамбургерами воображение, способность к творчеству для большинства народов могут остаться только ориентирами, но не жизненными принципами».

Мухитов защитил диссертацию под названием «Гармонизация политики развития государственных корпораций с учетом их экономической безопасности» в марте 2012 года. В середине января 2017 года диссертационный совет при Институте проблем рынка РАН рассмотрел жалобу «Диссернета» и единогласно отклонил ее.

РБК указывает, что во второй инстанции – в профильном экспертном совете ВАК – также решили сохранить за Мухитовым степень, но это решение было отменено, так как диссертант не был приглашен на обсуждение. 16 марта должно состояться повторное заседание экспертного совета, перед которым «Диссернет» и написал свое обращение.

Наиль Мухитов получил назначение в Совбезе в начале апреля 2016 года. В 2012–2015 году он возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ.