19:02

Объем сомнительных операций с участием туристических агентств в 2016 году составил в России от 48 млрд до 60 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы Центробанка.

Как отметили в ЦБ, объемы «теневого оборота» в турфирмах зависят от пиков туристических сезонов, и в прошлом году достигали 4–5 млрд рублей ежемесячно. Именно на незаконные схемы в турсекторе пришлась подавляющая часть незаконных операций, которые вызывают беспокойство отечественных финансовых регуляторов.

По оценкам ЦБ, всего за прошлый год через схемы с участием турфирм, транспортных компаний и организаций, закупающих за рубежом программное обеспечение (ПО), прошло от 80 млрд до 92 млрд рублей. Это около половины нелегально выведенных из России за рубеж средств – 190 млрд рублей, как говорила в начале февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Годовой объем сомнительных транзакций с участием транспортных компаний в ЦБ оценили в 25 млрд рублей, с организациями – покупателями зарубежного ПО – более чем в 7 млрд рублей. Ранее Центробанк оценил вывод средств через схемы с судебными приставами примерно в 16 млрд рублей.