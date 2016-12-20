19:27

Сервис Airbnb закрыл инвестиционный раунд на сумму более $1 млрд и стал прибыльным в 2016 году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сейчас компания оценивается в $31 млрд.

Как рассказал источник, близкий к компании, Airbnb зафиксировал прибыль во втором квартале 2016 года, впервые в своей истории. Сервис ожидает получать прибыль на протяжении всего 2017 года, добавил собеседник издания.

Со времени своего основания Airbnb привлек более $3 млрд при оценке в $30 млрд, что делает сервис вторым по значимости стартапом в США после Uber, пишет CNBC.

Компания не сообщает, как планирует использовать полученные средства. Скорее всего, они будут вкладываться в расширение сервиса, отмечает издание.

Airbnb представляет собой онлайн-площадку для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Пользователи сервиса могут сдавать свое жилье целиком или частично, все транзакции проходят через сайт Airbnb. Компания была основана в 2008 году в Сан-Франциско.