21:57

Миграционный указ, подписанный американским лидером Дональдом Трампом, может лишить США права претендовать на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает Bloomberg.

«Любая сборная, а также болельщики и официальные лица той команды, которая претендует на Кубок мира, должны иметь доступ в страну, [где проводятся соревнования]», – сказал глава ФИФА.

Агентство отметило, что США – «наиболее вероятный» кандидат на проведение чемпионата в 2026 году. В ФИФА не исключают, что ЧМ-2026 США проведут совместно с Канадой и Мексикой.

Инфантино пообещал, что до конца 2017 года будут сформулированы требования к странам, желающим принять Чемпионат мира, после этого откроется прием заявок.

Ранее Совет ФИФА решил увеличить число команд-участниц чемпионата до 48. Новые правила начнут действовать с 2026 года. Всего в соревнования будут участвовать 16 групп, состоящих из трех команд. Количество игр, которые будут проведены в рамках соревнований, увеличится с 64 до 80. Каждая сборная, как и прежде, будет играть максимум 7 игр.

6 марта Трамп подписал пересмотренный указ о мигрантах. Американский лидер распорядился запретить въезд в страну гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, но не Ирака. Сроки запрета на въезд и ограничений на прием беженцев остались прежними (90 дней и 120 дней соответственно).

В Белом доме подчеркивали, что ограничения не затронут тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.