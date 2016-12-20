9 марта, 23:13

Минфин оценил потери бюджета от выплат зарплат «в конвертах» без уплаты страховых взносов в 1,5 трлн рублей. Об этом знакомый с оценками ведомства источник рассказал RNS.

Для решения этой проблемы в министерстве предлагают несколько решений. В частности, сократить страховые взносы с 30% до 21%, а НДС поднять до 21%. Другой вариант – снизить страховые взносы до 22%, и до такого же показателя поднять НДС.

«По версии Минфина, предложенные варианты налогового маневра снижают нагрузку на “белые” предприятия и увеличивают ее для работодателей-уклонистов», – пояснил собеседник.

В Минфине подчеркнули, что с 2010 года количество занятых в формальном небюджетном секторе снизилось на 1,6 млн, что составляет 5% от общего числа, а в целом занятость в стране стабильная.

На запрос RNS в ведомстве не ответили.

Ранее Минтруд оценил потери внебюджетных российских фондов (Пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования) от налоговой реформы в 2 трлн рублей.

«Ведомости» писали, что в рамках налоговой реформы также рассматривают возможность повысить налог на доходы физических лиц – с 13% до 15 или 17%.