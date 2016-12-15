9 марта, 23:47

Депутаты Государственной Думы Галина Хованская («Справедливая Россия») и Владимир Ресин («Единая Россия») 10 марта представят законопроект, упрощающий снос пятиэтажных домов в Москве. Об этом источники рассказали «Коммерсанту».

Программа по сносу хрущевок получила название «Реновация».

«Реновация сложившихся районов застройки с пятиэтажным жилым фондом – исторический шанс скорректировать диспропорции развития города, сформировать городскую среду нового качества», – сказано в презентации программы.

По информации собеседников, после принятия документа власти столицы получит новые полномочия. В частности, они сами смогут определять содержание программы и источники ее финансирования, формировать перечни домов под сноса, а также устанавливать порядок замены жилья. Кроме того, мэрия сможет распорядиться снести те дома, которые не вошли в список для сноса, но попали в зону действия программы.

В документах сказано, что под снос попадут 7934 хрущевки площадью 25,1 млн квадратных метра. В этих домах проживают 1,6 млн человек.

Чтобы начать строительство новых объектов, потребуется пройти 69 процедур, начиная с предпроектной подготовки и заканчивая заселением жителей. Все это, по подсчетам мэрии, займет 1581 день.

По оценкам властей столицы, на строительство многоквартирных домов, социальных объектов, парковок, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на благоустройство территорий потребуется 3,5 трлн рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что с жителей домов, вошедших в программу сноса, перестанут взимать плату за капитальный ремонт, а уже собранные деньги направят на «ускорение программы строительства новых домов».

При этом адвокат Мария Ключарева отметила, что законодательство разрешает использовать эти средства исключительно для оплаты услуг и работ по капремонту, проектной документации и погашения кредитов, но в случае признания дома аварийным, деньги можно потратить на его снос.

По подсчетам газеты, с начала действия программы по капремонту жители пятиэтажек заплатили около 6,7 млрд рублей. В мэрии сообщили, что собранных с жителей хрущевок средств не хватит «даже на сотую часть необходимых затрат».

Ранее глава Минстроя Михаил Мень говорил, что для реализации планов по сносу пятиэтажек необходимо изменить законодательство.

Заметка дополняется.