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На железнодорожном вокзале Дюссельдорфа неизвестный мужчина с топором напал на людей. Об этом сообщает Accosiated Press.

По информации агентства, инцидент произошел в 21:00 по местному времени (23:00 по мск). В результате нападения пострадали как минимум пять человек.

https://twitter.com/dw_espanol/status/839958701402382340

Полиция задержала двух подозреваемых. При этом в правоохранительных органах допускают, что нападавший мог скрыться. Личность мужчины и его мотивы пока не установлены.

Полиция перекрыла входы и выходы в здание вокзала, поезда следуют мимо места происшествия без остановок.