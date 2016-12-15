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Комитет по разведке Конграсса США вызовет нескольких бывших советников американского лидера Донольда Трампа, чтобы они дали показания в рамках расследования «вмешательства» России в президентские выборы США. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о экс-советнике по национальной безопасности Майкле Флинне, бывшем советнике по внешней политике Картере Пейдже, а также бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте.

Как отметило издание BuzzFeed, для расследования связей команды Трампа с Россией комитету по разведке дали «невиданные со времен Уотергейтской эпохи» полномочия. При этом опрошенные изданием чиновники сказали, что «были бы удивлены, если бы [спецслужбы] нашли что-то достаточно конкретное для предъявления обвинений кому-либо из советников Трампа».

Заметка дополняется.