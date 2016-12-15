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Следственный комитет (СК) обвинил совладельцев компании «Русальянс Строй» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2014 году они вместе с «не установленными следствием лицами» разработали схему по хищению у ФГУП «Главное управление инженерных работ N2 при Спецстрое России» (ГУИР-2) 3 млрд рублей. Газета подчеркнула, что ранее Эккерт работал в Министерстве обороны.

Ведомство поручило ГУИР-2 объекты радиолокационного отделения и пункты наведения авиации на острове Врангеля и мысе Шмидта в Чукотском автономном округе. Субподрядчиком выступило ООО «Русальянс Строй».

В материалах дела сказано, что Бушманов и Эккерт изначально не планировали выполнять работу, а «наоборот, хотели получить больше денег в виде авансов за счет увеличения сметной стоимости». построек.

«Эккерт пытался получить информацию обо всех закупках и договорах ГУИР-2, чтобы, используя своих старые связи в военном ведомстве, оказать влияние на их исход», – говорится в обвинительном заключении.

Бушманов, согласно разработанной схеме, должен был создавать «видимость» ведущихся работ при помощи поддельных документов.

В следствие отметили, что часть средств обвиняемые все же направили на проведение «изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ по возведению отдельных фрагментов указанных в договорах субподряда сооружений». Но большая часть денег была переведена на счета других подконтрольных Бушманову и Эккерту структур. Кроме того, они купили себе и своим родственникам дома и квартиры.

Обвиняемые вину не признают, поясняя, что их «подставило» руководство ГУИР-2. Компания, в свою очередь, через суд признала это заявление необоснованным.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особом крупном размере) и по части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывании похищенных денег) было возбуждено в феврале 2016 года. СК начал проверку после того, как стало известно о невыплате «Русальянс Строем» зарплат рабочим при строительстве военных объектов в Арктике. Сообщалось, что долги 22 миллиона рублей.