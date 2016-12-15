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ФБР совместно со специалистами по компьютерным технологиям ведет расследование возможных связей между президентом США Дональдом Трампом и российским Альфа-банком. Об этом близкие к следствию источники рассказали CNN.

Следствие считает эти связи «странными» и не игнорирует их. Расследованием занялось то же контрразведывательное отделение ФБР, которое изучает предполагаемое вмешательство России в выборы президента США.

Телеканал пояснил, что сервер, принадлежащий Альфа-банку, летом 2016 года пытался установить соединение с сервером Trump Organization. В ФБР пока не выяснили, отправлялось ли что-то с компьютера организации Трампа.

«Пока никто не представил доказательств того, что между серверами действительно было взаимодействие», – отметил CNN.

Об «активном взаимодействии» Трампа с Альфа-банком в ноябре 2016 года рассказал журнал Slate. По информации издания, на сервер, принадлежащий компании Trump Organization, приходили сообщения с почтовых адресов российской финансовой организации.

Официальный представитель Альфа-банка говорил, что информация об их контактах с президентом США является «заведомо ложной». Банк нанял для расследования организацию, занимающуюся кибербезопасностью, которая пришла к выводу, что описанная в Slate ситуация могла быть вызвана «спам-атакой».