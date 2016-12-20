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«Газпром нефть» обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой предоставить льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добычи нефти в месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа. С письмо генерального директора компании Александра Дюкова ознакомились «Ведомости».

Компания не указывает, о каких именно месторождениях идет речь, но подчеркивает, что их обводненность достигает более 90%, а запасами нефти оцениваются более чем в 5 млн тонн.

Как пояснил глава «Газпром-нефти», реализация идеи позволит добыть в 2018–2027 годах почти на 20% больше нефти (10 млн тонн), чем изначально планировалось.

В Минэнерго сообщили, что правительство рассматривает эту инициативу. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался, в «Газпром-нефти» не ответили на запрос.

С аналогичными просьбами ранее обращалась «Роснефть», которая хотела снизить налог для Самотлорского месторождения, а также «Лукойл» – для участков в Ханты-Мансийском автономном округе.

Заметка дополняется.