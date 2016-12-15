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Собственником устрично-мидиевой фермы «Южная цитадель» с 3 марта стал Александр Пономаренко, который владеет «дворцом Путина». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, пишут «Ведомости».

Ранее этой компанией на 100% владел Алексей Василюк, который не стал комментировать газете продажу фермы. Сам Пономаренко не ответил за запрос издания.

О «дворце Путина» в 2010 году рассказал предприниматель Сергей Колесников в открытом письме нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву, тогда занимавшему пост президента России. Бизнесмен говорил, что управлял гостиничным комплексом площадью 17,7 тысяч квадратных метров в интересах окружения российского лидера Владимира Путина.

В 2011 году Пономаренко рассказал «Коммерсанту», что купил у бывшего члена кооператива «Озеро» Николая Шамалова две компании, которым принадлежали здания, земельные участки и виноградники, расположенные на территории комплекса.

В мае 2016 года РБК узнало, что «Южная цитадель» на 25 лет получила в пользование неподалеку от «дворца Путина» тысячу гектаров акватории для выращивания устриц. Издание предполагало, что таким образом владельцы комплекса планировали ограничить доступ к своей территории с моря. При этом гендиректор производителя устриц и мидий в Краснодарском крае сказал «Ведомостям», что «Южная цитадель» приобрела участок, чтобы создать акваферму.