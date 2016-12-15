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Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

С решением суда Пак Кын Хе лишается своей президентской неприкосновенности и может быть привлечена к ответственности.

Досрочные выборы должны пройти в стране через 60 дней. Предполагается, что голосование назначат на 9 мая.

Как отметило Reuters, Пак Кын Хе стала первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который вынужден досрочно сложить свои полномочия.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря 2016 года, «за» проголосовали 234 из 300 депутатов. Временно исполняющим обязанности главы государства назначили премьер-министра Хван Гё Ана.

Ранее президент объявила о готовности уйти в отставку, если парламент страны примет такое решение. Недовольство парламента вызвала информация о том, что подруга президента Чхве Сун Силь, не занимающая государственных постов, фактически принимает за президента решения по управлению страной.

Прокуратура задержала Чхве Сун Силь 31 октября. Подругу президента обвинили в использовании своего влияния, чтобы заставить крупные южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования для двух связанных с ней фондов – Mir и K-Sports.

Из-за связей с Чхве Сун Силь арестовали вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ена. Следствие установило, что компания перевела 22 млрд вон ($18 млн) на счета фирмы подруги президента, а власти страны, в свою очередь, помогли корпорации в слиянии двух филиалов.