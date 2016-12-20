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Генеральная прокуратура в ходе проверки заподозрила бывшее руководство департамента науки и технологий Минобрнауки в хищении 127 млн рублей бюджетных средств. Это следует из письма первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана главе министерства Ольге Васильевой, сообщает РБК.

По версии Генпрокуратуры, 53 млн рублей из бюджета похитили благодаря деятельности бывшего главы департамента Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова. Эти средства предназначались для проекта МФТИ по созданию устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека.

Оставшиеся 74 млн рублей в 2014 году выплатили компаниям, с которыми впоследствии расторгли договор из-за некачественных услуг. Средства в бюджет не вернули, отметили в Генпрокуратуре.

Нарушения обнаружили также при создании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав должны входить представители министерств, Российской академии наук, а также ведущие специалисты в соответствующих областях.

Департамент, в свою очередь, включил в совет представителей двух ведомств: Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли.

«Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры для возврата денег в федеральный бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках», – отметило издание.

Источники в министерстве не исключили, что по результатам проверки на бывшее руководство департамента заведут уголовное дело.

В пресс-службе ведомства выразили готовность сотрудничать с Генпрокуратурой и предоставить необходимые документы. На вопрос о вероятности возбуждения уголовного дела не ответили.