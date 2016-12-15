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Минэкономразвития рассматривает возможность повышения или снижения налоговой нагрузки на россиян в зависимости от их взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК; на ней основана пенсионная реформа в РФ). Об этом в номере от 10 марта пишет газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников.

Собеседники издания отмечают, что чем больше взносов будет перечислять гражданин в ИПК, тем ниже у него будет ставка НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Те россияне, которые не захотят делать пенсионные накопления, будут платить НДФЛ по ставке 15%, а те, кто будет направлять в ИПК 10% зарплаты – по ставке 10%. Для тех, кто перечисляет в ИПК 4% зарплаты, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.

По словам одного из чиновников, пока идея обсуждается только внутри министерства, а расчеты по ставке не окончательные. Однако, как утверждает собеседник газеты, первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову инициатива нравится. Представитель Шувалова заявил «Ведомостям», что предложения Минэкономразвития в аппарат вице-премьера не поступали.

Эксперты, мнение которых приводят «Ведомости», предупредили, что идея Минэкономразвития негативно отразится на беднейших слоях населения, у которых недостаточно доходов, чтобы делать пенсионные накопления. Специалисты также напомнили, что система ИПК, по замыслу властей, должна быть добровольной.

В Минфине и Банке России в сентябре 2016 года предложили реформировать действующую в РФ пенсионную систему. Новая система может быть запущена в 2018 году и основывается на индивидуальном пенсионном капитале, который будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан. Размер этих отчислений ограничиваться не будет.