Администрация Дональда Трампа определилась с кандидатурой нового посла США в Москве. СМИ утверждают, что согласие занять этот пост дал бывший губернатор штата Юта (2005–2009), посол США в Сингапуре (1992–1993) и Китае (2009–2011), а также бывший участник президентской гонки 2012 года Джон Хантсман. Утечки уже почти подтверждены официально, Хантсман оформляет необходимые документы, а агреман Москвы, вероятно, уже получен.

Кандидатура Хантсмана возникла неожиданно. Ранее среди возможных претендентов на пост посла в Москве назывались конгрессмен Дана Рохрабахер (бывший спичрайтер Рейгана, принимавший участие в боевых действиях против СССР в Афганистане, а ныне большой друг Москвы и борец за отмену «Закона Магнитского»), директор консалтинговой фирмы Генри Киссинджера и бывший старший директор СНБ по России в администрации Джорджа Буша-младшего Том Грэм, а также бывший посол США в Германии и глава американской делегации на переговорах по СНВ-1 Ричард Берт. Вероятно, было сочтено, что в нынешней атмосфере шпиономании в Вашингтоне и в свете подозрений о тайном сговоре команды Трампа с Москвой все эти кандидаты могли не пройти утверждение в сенате: Берт – официальный лоббист ряда крупных российских компаний, Грэм вместе с Киссинджером – доверительный неформальный канал коммуникаций с Кремлем и сторонник диалога с Россией.

Компромиссный кандидат

Ключевую роль в выборе Хантсмана сыграли возможность быстрого утверждения в сенате, а также, возможно, «политическая целесообразность» убрать Хантсмана из США, чтобы он не участвовал в 2018 году в выборах в сенат от штата Юта, на которых у него были все шансы победить 82-летнего ветерана республиканцев и верного «трамписта» Орина Хэтча. Но этот выбор, по мнению некоторых наблюдателей, выглядит рискованным для Трампа. Хантсман не входит в ближний круг президента, он представитель того самого «республиканского истеблишмента», которому Трамп объявил войну еще в ходе своей избирательной кампании. Хантсман, проигравший Митту Ромни в 2012 году на республиканских праймариз, поддержал кандидатуру Трампа в апреле 2016 года. Но в октябре 2016 года, после публикации скандальной аудиозаписи, где Трамп хвастался своими сексуальными приставаниями к женщинам, он призвал его снять свою кандидатуру в пользу Майкла Пенса. Впрочем, писем против Трампа от имени внешнеполитического истэблишмента республиканцев (все подписанты теперь внесены в «черный список» и не могут рассчитывать на посты в администрации) он не подписывал.