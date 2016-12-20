09:55

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков выдвинут в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков КамАЗ. Об этом сообщается в материалах компании.

Кроме Сердюкова, кандидатами в новый состав руководящего органа КамАЗа стали еще 11 человек, которые являются членами текущего совета. Новый совет будет избран на годовом собрании акционеров КамАЗа, которое пройдет 23 июня 2017 года в Набережных Челнах.

Сейчас Сердюков занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» (в которую включен и КамАЗ), а с сентября 2016 года является членом правления «Ростеха». В совет директоров автопроизводителя экс-министр ранее не входил.

Сердюков возглавлял Министерство обороны в 2007–2012 годах. Он был отправлен в отставку в связи с расследованием о хищениях в «Оборонсервисе». Новым министром обороны был назначен Сергей Шойгу.