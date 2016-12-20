10:22

Сын бывшего главы РЖД и основатель инвестиционного фонда Venture Investment and Yield Management Андрей Якунин раскритиковал денежно-кредитную политику Банка России и его влияние на инвестиционный бизнес. Об этом сообщает RNS.

«Нужно очень четко понимать, что партнерское equity-финансирование по определению не может быть дешевле заемного – никогда, ни при каких условиях. Но то, что сейчас делает ЦБ в рамках кредитно-денежной политики со ставками заемного финансирования в России, это беда для экономики и инвестиционной отрасли, в частности», – заявил Якунин.

По его словам, «практически все» фонды в России вне зависимости от стратегии имеют сложности с привлечением средств. Инвестировать в российский бизнес имеет смысл только при ожидаемой доходности в 50%, но такая доходность в основном у тех компаний, которые занимаются продажей оружия или наркотиков, отметил Якунин.

Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко ранее отмечал, что отказ Росстата от публикации ежемесячных отчетов о динамике инвестиций в российской экономике делает невозможным оценку того, «куда и с какой скоростью движется российский экономический корабль».

Данные ЦБ свидетельствуют о том, что за три первых квартала 2016 года в российскую экономику инвестировали около $11 млрд.