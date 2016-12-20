10:16

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не будет переизбран в совет ФИФА (Международной федерации футбола). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

Собеседники агентства утверждают, что в ФИФА признали Мутко «неприемлемым» кандидатом и отказались допустить его к выборам.

В конце прошлого года стало известно, что комитет ФИФА по этике начал расследование о возможной причастности Мутко к поддержке допинга в России. Позднее в ФИФА заявили, что официального расследования в отношении Мутко не ведется.

В декабре 2016 года Мутко стал одним из пяти кандидатов в состав совета ФИФА от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Кроме него, в список вошли Шандор Чаньи (Венгрия), Костакис Куцокумнис (Кипр), Деян Савичевич (Черногория) и Гейр Торстейнссон (Исландия).

Выборы участников совета ФИФА от Европы пройдут на конгрессе УЕФА, который состоится 5 апреля в Хельсинки. Четверо кандидатов будут избираться на четыре года, один – на два года.

В 2016 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило российские власти в поддержке на государственном уровне системы допинга в спорте; в России это неоднократно отрицали. В первом докладе агентства были упомянуты несколько чиновников Минспорта, в том числе Мутко. Второй доклад ВАДА был опубликован в начале декабря 2016 года; в феврале текущего года в ВАДА признали, что в отчете во многих случаях не было приведено достаточно доказательств о причастности спортсменов РФ к нарушению антидопинговых правил.