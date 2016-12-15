10:37

В Москве при попытке провести пикет у здания ФСИН задержан активист Ильдар Дадин, осужденный за многократные нарушения на митингах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дадин отказался предъявить документы сотрудникам полиции, после чего был сопровожден в полицейский автомобиль, поясняет агентство.

https://twitter.com/aban_in/status/840104324386627584

RTVi сообщает, что Дадина увезли в ОВД Якиманка.

Активист требовал отправить в отставку главу УФСИН Карелии Александра Тереха, его заместителя Алексея Федотова и начальника ИК-7, в которой отбывал срок Дадин, Сергея Коссиева. Пикет продолжает правозащитник Лев Пономарев.

Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля, после того, как 22 февраля Верховный суд отменил его приговор. Ранее Конституционный суд РФ признал уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах противоречащей Конституции.

Заметка дополняется.