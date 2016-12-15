12:20

Активиста Ильдара Дадина, задержанного ранее во время пикета у здания ФСИН, отпустили из полиции. Об этом Republic сообщила его жена Анастасия Зотова.

Дадин был задержан после того, как он отказался показать документы сотрудникам полиции. Во время одиночного пикета он стоял с плакатом, на котором были требования отставки главы УФСИН Карелии, его заместителя и главы колонии ИК-7, в которой Дадин отбывал наказание. Жена Дадина Анастасия Зотова привезла паспорт активиста в отделение полиции.

Активист вышел на свободу 26 февраля после того, как Верховный суд отменил его приговор. Ранее Конституционный суд РФ постановил изменить статью о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ), по которой был осужден Дадин. Суд признал противоречащим Конституции наступление уголовной ответственности лишь на основании неоднократности совершения правонарушения.

Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Он получил три года колонии в 2015 году, но позднее его срок был сокращен до двух с половиной лет. Активист пожаловался на пытки в колонии ИК-7 в ноябре 2016 года, но по итогам проверки в СК и ФСИН заявили, что активист не подвергался избиениям.

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