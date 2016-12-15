12:06

Митинг-концерт в годовщину присоединения Крыма пройдет на Воробьевых горах. Об этом свидетельствует сообщение московского отделения МВД, в котором говорится о подготовке к проведению мероприятия 18 марта.

C 10 марта на Воробьевых горах начнется подготовка к митингу, отмечается в сообщении.

Ранее о том, что митинг перенесут с Васильевского спуска на Воробьевы горы сообщало РБК. Собеседники издания сообщали, что изменение места связана с желанием сделать мероприятие более комфортным для участников. Проведение мероприятий на Васильевском спуске требовало повышенных мер безопасности, что создавало неудобства. На новом месте проведения митинга можно будет устроить культурную программу, организовать питание и провести спортивные конкурсы, отмечали источники РБК.

В феврале «Дождь» сообщил, что в Администрации президента предложили студентам МГУ выступить инициаторами переноса митинга к зданию университета. Митинг предлагалось назвать «Ласточкино гнездо» и позиционировать его как «фестиваль, праздник, а не политический митинг».

«На Красной площади в этот день мы все отменяем. Ну, помните, такие большие митинги техногенные на сто тысяч человек, нет, этого всего уже не будет. Будет только у вас. А, ну естественно, еда, вода, ну все, как положено, палатки, шмалатки, шаурма», – заявили чиновники во время встречи с представителями университета.

Представители Кремля подчеркивали, что «голос студентов – главный» и их мнения будут учитываться при составлении программы, но «пара политических выступлений» все-таки будет.

«Сценарий – какой скажете вы, те, кто будет выступать – вы нам скажете, кого хотите видеть, не знаю, Басту, Васю Вакуленко, Тимати, Аллу Пугачеву, Льва Лещенко, кого вы любите – скажите», – заявили они.

Из-за того, что о встрече с представителями университета стало известно СМИ, было решено не заявлять МГУ в качестве организатора, сообщил позднее «Дождь».