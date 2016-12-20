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Банк России резко повысил курс евро. В ближайшие выходные единая валюта ЕС будет стоить 62,74 рубля – на 75 копеек дороже, чем 10 марта. Официальный курс доллара увеличен на 39 копеек до 59,22 рубля.

На Московской бирже к 11:50 мск курс евро вырос на 5 копеек до 62,81 рубля, а доллар, напротив, подешевел на 16 копеек до 59,16 рубля. 9 марта по итогам основной сессии курс доллара поднялся на 1,22 рубля до 59,4 рубля, а евро прибавил 1,3 рубля и достиг 62,84 рубля (после завершения основных торгов валюта ЕС превысила 63 рубля).

Резкое ослабление российской валюты в последние два дня связано с падением мировых цен на нефть. Стоимость WTI и Brent 8 марта обвалились более чем на 5% – до минимумов с середины прошлого декабря. Это произошло после публикации данных о существенном росте запасов сырья в США за неделю, а также заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который 7 марта указал, что не все страны выполняют соглашение ОПЕК о сокращении добычи.

10 марта к середине дня котировки Brent росли на 0,6% до $52,5 за баррель, а WTI – на 0,8% до $49,7 за баррель.