Права женщин в Китае – сложная и противоречивая тема. В древнем Китае конфуцианство поддерживало концепцию молчаливых, покорных женщин, занимающихся домашним хозяйством. В период маоизма, наоборот, гендерное равенство было приоритетом государства, и женщины назначались на руководящие должности наравне с мужчинами. После смерти Мао и переходе на рыночную экономику гендерное равенство лишилось государственной поддержки. Сегодня права женщин в Китае четко не определены, не защищены и их защита не пропагандируется. Патриархальные традиции вновь возвращаются в общество, а 8 марта напоминает утрированный вариант российского «праздника весны, красоты и женственности».
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