12:32

Четверо граждан России погибли в результате крушения вертолета в пригороде Стамбула. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, всего на борту вертолета находились семь человек, в том числе два пилота и гражданин Турции. Жертвами крушения стали минимум пять человек, в том числе четверо бизнесменов-иностранцев, предположительно, россиян.

https://twitter.com/HaberturkTV/status/840129061779202048

Разбившийся вертолет Sikorsky S-76 принадлежал компании Eczacıbaşı Group, уточняет газета Yeni Şafak. По данным издания, в числе пассажиров находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага, а также Салим Озен, пилотами зарегистрированы Ахмет Булут и Алаадин Накар. В турецкой организации позднее подтвердили, что в принадлежавшем ей вертолете находились четверо россиян.

По данным газеты Hurriyet, одной из жертв аварии стал генеральный директор российского подразделения Eczacıbaşı. Речь идет о Салиме Озене, гендиректоре Vitra Tiles, которая входит в Eczacıbaşı.

В российском МИДе 10 марта подтвердили гибель четырех граждан РФ в результате падения вертолета в Стамбуле.

https://twitter.com/MID_travel/status/840143817797910528

Причины крушения вертолета, который упал через шесть минут после взлета, пока неизвестны. Предположительно, к аварии мог привести сильный туман в зоне взлета.

Группа компаний Eczacıbaşı была основана в 1942 году. В нее входит 49 организаций, где работают более 13,3 тысячи человек. В 2015 году совокупный оборот группы достиг 8,4 млрд турецких лир (около $2,2 млрд).