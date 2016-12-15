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Замглавы управления Росгвардии по Чечне и помощник главы республики Даниил Мартынов подтвердил информацию о неудачном покушении на Рамзана Кадырова, которое было совершено в октябре 2016 года. Об этом сообщает РБК. О подготовке покушения осенью писала «Новая газета».

«И тот факт, что покушение было неудачным как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», – сказал Мартынов.

На вопрос о том, кто стал организатором покушения, помощник Кадырова заявил, что «вероятнее всего это может быть кто-то из тех, кто 10–20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе».

Как стало известно, в августе 2016 года в резиденции главы Чечни в селе Беной Ножай-Юртовского района нашли взрывчатку. Участников несостоявшегося покушения арестовали 23 января в Гудермесе. Они признались, что планировали убить Кадырова «с использованием г​ранатометов, автоматического огнестрельного орудия и взрывных устройств». По данным «Новой газеты», информацию о заговоре против главы Чечни выдал Валид Кадыров, брат вице-премьера республики Ислама Кадырова.

Позднее пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов отверг информацию о покушении.

В январе издание со ссылкой на рапорт начальника Центра по противодействию экстремизма МВД по Чечне сообщило, что организатором покушения называют чеченского политика и бизнесмена Ису Ямадаева. Отмечалось, что покушение планировалось на весну 2016 года. Тогда же Ямадаев уехал из России, сейчас он может находиться в Дубае.