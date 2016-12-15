13:17

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) будет предоставлять помощь всем валютным заемщикам. Это соглашение было достигнуто на встрече валютных ипотечников с министром финансов Антоном Силуановым, передает «Дождь».

Одна из активисток Ирина Ости сообщила РБК, что Силуанов пообещал списать накопленные просроченные проценты заемщиков и обязать банки отказаться от взимания более 50% зарплаты ипотечников. Минфин представит меры помощи на заседании рабочей группы правительства до 20 марта. Ости заявила, что помощь можно будет получить один раз, она будет доступна тем, кто взял кредит до конца 2014 года.

Помощь заемщикам от Агентства ипотечного жилищного кредитования на данный момент предоставляется в основном малоимущим многодетным семьям.

Ранее «Дождь» сообщал, что на встречу с министром финансов пропустили только двоих представителей, а еще 50 человек в здание правительства попасть не смогли. Двух человек, которые принимали участие в пикете, задержала полиция.

В начале февраля около 40 владельцев валютной ипотеки провели ночь в Белом доме, требуя встречи с главой Минфина. Участники протеста требовали от правительства решить «проблему валютного рабства, в которую они попали».