13:20

Бывшему заместителю главкома Внутренних войск (ВВ) МВД России генерал-лейтенанту Вячеславу Варчуку предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

Варчуку вменяют получение взятки в 10 млн рублей в период, когда он работал заместителем главкома, до появления Росгвардии, рассказал источник агентства. Он добавил, что генерала задержали 3 марта. 5 марта Московский гарнизонный военный суд постановил арестовать Варчука на два месяца.

«В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 млн рублей досталось в качестве взятки», – сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что в ходе допроса Варчук признал свою вину.

В передаче взятки обвиняют экс-заместителя начальника финансового управления внутренних войск МВД России полковника Александра Костина, против него возбудили уголовное дело. По версии следствия, за взятку Костин пообещал выделить дополнительные 250 млн рублей управлению связи Главного командования ВВ МВД. Его задержали в декабре по заявлению Александра Гостева. Предполагается, что Костин мог действовать в составе организованной группы.

Варчук с 2010 года работал начальником финансового управления Внутренних войск. До этого работал на различных должностях в финансово-экономическом управлении МВД.