14:27

Суд Коми заочно арестовал бывшего генерального директора «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Следственного комитета (СК) по республике Коми.

«Достоверными сведениями о местонахождении обвиняемого следствие не располагает», – говорится в материалах СК.

В СК не уточнили, объявлен ли Ларин в розыск. Его адвокат Евгений Рубинштейн отказался подтвердить или опровергнуть РБК информацию о том, находится ли его подзащитный в розыске. В прошлом году источники ТАСС сообщали, что Ларин улетел из России в Лондон.

В то же время Рубинштейн заявил, что нынешнее решение суда о заочном аресте – уже повторное; предыдущее сторона защиты обжаловала 6 марта. Он добавил, что максимальный срок заключения, грозящий Ларину – 15 лет.

В декабре 2016 года в СК говорили, что следователи устанавливают местонахождение Ларина и в случае необходимости могут объявить его в розыск. Следователи также отмечали, что другой фигурант дела – бывший гендиректор «Воркутауголь» (дочернего предприятия «Северстали») Вадим Шаблаков – активно сотрудничает со следствием.

Ларин и Шаблаков в начале ноября 2016 года уволились со своих постов по собственному желанию. Уголовное дело против них было возбуждено в конце того же месяца.