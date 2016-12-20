15:05

Министерство труда предложило обязать министров отчитываться перед вице-премьерами о причинах повышения зарплаты у руководителей государственных компаний. На предложение ведомства обратило внимание РБК.

Зарплаты руководителей госкомпаний, согласно действующему законодательству, не могут быть более чем в 8 раз превышать среднюю зарплату сотрудников предприятия. Однако предприятия, где производится стратегически важная продукция, могут самостоятельно устанавливать зарплату руководителей.

Минтруда предлагает министрам, отвечающим за каждое направление, согласовывать заработную плату руководителей госкомпаний, если та более чем в 15 раз выше средней оплаты труда рабочих на предприятии.

В ноябре 2016 года прокуратура потребовала завести дело на главу «Почты России» Дмитрия Страшнова, который по итогам 2015 года получил премию 95,4 млн рублей. Решение о выплате премии принимали в Минкомсвязи. Тогда же «Ведомостям» стало известно о приказе министра связи Николая Никифорова, согласно которому предельная зарплата гендиректора «Почты России» может в 500 раз превышать среднюю оплату труда сотрудника госкомпании.