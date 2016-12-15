14:50

В квартире бывшего директора столичной школы №57 Сергея Менделевича и его жены прошел обыск. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время обыска были изъяты материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела, пишет издание.

Преподаватель истории Борис Меерсон, работавший в школе, 13 февраля был заочно арестован за растление несовершеннолетнего. Уголовное дело против него по части 4 статьи 135 УК РФ (развратное действие) было заведено в конце сентября 2016 года. Другой фигуранткой дела стала бывшая ученица Меерсона Мария Немзер.

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер по предварительному сговору совершали развратные действия в отношении ученика школы, которому на тот момент еще не было 16 лет.

Проверки в школе №57 начались осенью 2016 года после сообщений о том, что один из преподавателей состоит в сексуальных отношениях со своими ученицами. Об этом в конце августа рассказала журналистка Екатерина Кронгауз.

Позднее директор 57-й школы Менделевич был уволен, его жена продолжает работать в учебном заведении.