Министр финансов Антон Силуанов не обещал списать задолженности валютных ипотечников после встречи с их представителями. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает RNS.
В ведомстве пояснили, что во время встречи обсуждался вопрос индивидуальной помощи заемщику, после чего Силуанов пообещал провести консультацию с банком о реструктуризации его долга. При этом общих решений о моратории на погашение ипотеки или об изменении условий взыскания на заложенное имущество не принималось.
По итогам встречи министр дал поручение подготовить предложения по «настройке» системы поддержки валютных заемщиков, которые находятся в трудной ситуации.
Ранее активистка Ирина Оста сообщила РБК, что Силуанов пообещал списать накопленные просроченные проценты заемщиков и обязать банки перестать взимать более 50% зарплаты заемщиков. По данным «Дождя», глава Минфина пообещал, что Агентство ипотечного жилищного кредитования будет предоставлять помощь всем обладателям валютной ипотеки, а не только малоимущим многодетным семьям.
На встречу с министром смогли попасть только два записавшихся ипотечника, еще 50 человек не пустили в здание правительства. Две активистки, которые устроили пикеты, были задержаны полицией, позднее их отпустили без протоколов.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.