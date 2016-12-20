15:40

Министр финансов Антон Силуанов не обещал списать задолженности валютных ипотечников после встречи с их представителями. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передает RNS.

В ведомстве пояснили, что во время встречи обсуждался вопрос индивидуальной помощи заемщику, после чего Силуанов пообещал провести консультацию с банком о реструктуризации его долга. При этом общих решений о моратории на погашение ипотеки или об изменении условий взыскания на заложенное имущество не принималось.

По итогам встречи министр дал поручение подготовить предложения по «настройке» системы поддержки валютных заемщиков, которые находятся в трудной ситуации.

Ранее активистка Ирина Оста сообщила РБК, что Силуанов пообещал списать накопленные просроченные проценты заемщиков и обязать банки перестать взимать более 50% зарплаты заемщиков. По данным «Дождя», глава Минфина пообещал, что Агентство ипотечного жилищного кредитования будет предоставлять помощь всем обладателям валютной ипотеки, а не только малоимущим многодетным семьям.

На встречу с министром смогли попасть только два записавшихся ипотечника, еще 50 человек не пустили в здание правительства. Две активистки, которые устроили пикеты, были задержаны полицией, позднее их отпустили без протоколов.