15:34

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев забанил в инстаграме политика Алексея Навального после выхода расследования о «тайной империи» главы правительства. Об этом cообщил сам Навальный.

https://twitter.com/navalny/status/840174047178682368

Помимо этого, Медведев поздравил с днем рождения пользователя социальной сети natalitet, которая в комментариях вступилась за него. «Всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое расследование Навального – обычный политический заказ», – писала Наталья.

Говоря о поздравлении Медведева вставшей на его сторону пользовательнице, Навальный отметил, что «это очень мило». Он добавил, что поторопился «обругать» главу правительства за то, что тот не ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал масштабное расследование, посвященное многочисленным тайным активам Медведева, которые тот купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах премьера. Среди имущества, которое, по данным ФБК, принадлежит премьеру, – яхты, старинные особняки, винодельни и элитные землевладения как в России, так и за рубежом.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова после публикации ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».

В сентябре 2016 года Медведев забанил Навального в твиттере после того, как ФБК рассказал о даче у города Плес Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева.